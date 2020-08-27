Тегеран, , 08:19 — REGNUM 26 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 119 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 21 020. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учетом 119 новых жертв их общее число по стране возросло до 21 020 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2243 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1121 человек госпитализирован», — сообщила она.

По словам Лари, в общей сложности 365 606 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем около 314 870 из них выздоровели или выписались из больниц. «Еще 3831 пациент с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 3 113 806 обследований на наличие вируса.