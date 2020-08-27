Газа, Палестина, , 02:03 — REGNUM В секторе Газа продлен на 72 часа режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил министр внутренних дел Палестины в ходе пресс-конференции.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Сообщается, что власти решили продлить карантин, «потому что сектор Газа столкнулся с кризисом в свете вспышки коронавируса». В рамках карантинных мероприятий в Газе будут закрыты изолированы районы друг от друга, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в секторе Газа выявили первые с начала пандемии случаи заражения коронавирусом нового типа. В связи с этим в регионе был введен карантин на двое суток. Отмечалось, что первые случаи инфицирования были зафиксированы после поездки одной из местных жительниц на западный берег реки Иордан.

Читайте ранее в этом сюжете: В секторе Газа выявили первые случаи COVID-19