Анкара, , 01:19 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 1313 зараженных коронавирусом нового типа, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 262 507. Также за 26 августа в Турции скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 на турецкой территории стали 6183 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно о намерениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрать экстренное совещание из-за ситуации с COVID-19 в стране. Отмечалось, что турецкий лидер намерен обсудить с правительством возможное ужесточение ограничительных мер в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа.

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