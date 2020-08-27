Бейрут, , 00:19 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 561 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 14 248. Также за 26 августа в Ливане скончался еще один пациент от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии на ливанской территории жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 139 человек.

В связи с распространением инфекции в Ливане продлили действие режима повышенной готовности до конца 2020 года. Отмечается, что за прошедший месяц в стране зафиксирован бурный рост числа зараженных коронавирусом нового типа.