Приштина, , 00:48 — REGNUM Закон о борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращении распространения коронавируса был 26 августа опубликован в Официальной газете Косово и сразу после этого вступил в силу в крае.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, закон содержит 29 статей и затрагивает вопросы о предотвращении распространения вируса, управления эпидемиологической ситуацией и контроля за ней, а также вопросы тестирования на коронавирус, диагностики и лечения.

Также закон вводит новые ограничительные меры, устанавливает штраф 35 евро за появление в общественных местах без маски, а также крупные штрафы для юридических лиц за нарушение данных мер.

Согласно закону, вакцинирование граждан от коронавируса должно проводиться бесплатно.

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