Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в мире отметку в 24 млн человек, сообщает 26 августа университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии в США.

По данным университета, на данный момент в мире зарегистрировано 24 000 302 случая заражения коронавирусом. Из них, по подсчётам университета, умерли 821 654 пациента с диагнозом COVID-19.

Выздоровевшими с начала пандемии признаны 15 629 291 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 августа Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 23 752 965 случаев заражения коронавирусом во всем мире.

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