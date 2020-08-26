Посёлок Шиес, Архангельская область, , 23:22 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский посетил станцию Шиес, чтобы лично оценить темпы рекультивации земельного участка, на котором собирались строить мусорный полигон.

Как сообщили и в правительстве региона, Цыбульский встретился с активистами экологического протеста и сотрудниками инвестора проекта «Шиес» — ООО «Экотехнопарк», у которых за последние два года с момента начала строительства накопилось много вопросов друг к другу. В частности, на сегодняшний день остро стоит вопрос начала активных работ по рекультивации земельного участка, на котором начиналась скандальная стройка. Первый этап рекультивации должен быть завершен до конца текущего года.

«Те вещи, которые не требовали личного ощущения территории, мы уже сделали: расторгли договор аренды на 300 гектаров земли, исключили проект экотехнопарка из перечня приоритетных инвестпроектов плюс не перевели 15 гектаров в земли промышленности, и поэтому они сейчас подлежат рекультивации. Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но тем не менее мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила», — сказал Александр Цыбульский, находясь на Шиесе.

Начальник участка ООО «Экотехнопарк» Алексей Дорожкин утверждает, что продолжение рекультивации невозможно, пока представителям организации не будет обеспечен доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек. Позиция активистов категорична: как завезли всё железной дорогой, так ею пусть и вывозят.

В процессе осмотра территории активисты обратили внимание Александра Цыбульского на достаточно большой объем щебня под укрывным материалом, который, по их словам, не включен в план рекультивации. Цыбульский поручил исполняющему обязанности министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Леониду Утюгову разобраться в ситуации и позаботиться об устранении нарушения, а лесничих глава региона попросил контролировать процесс проведения работ.

По итогам осмотра территории бывшего строительства Александр Цыбульский попросил сотрудников «Экотехнопарка» демонтировать палатку, где размещался информационный центр компании, и попрощался с активистами только после того, как процесс демонтажа начался.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита в Ленский район Цыбульский также поручил главе регионального минстроя заняться изменением генплана МО «Урдомское», к которому относится станция Шиес. Изменения должны исключить строительство мусорных полигонов на данной территории.