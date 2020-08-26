Москва, , 23:15 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 26 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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"В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, всего в столице выявлено более 259 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4776 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 208 тысяч человек.