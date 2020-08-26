Кеноша , , 23:09 — REGNUM До 30 августа будет действовать комендантский час, введённый в городе Кеноше (штат Висконсин, США) из-за беспорядков на расовой почве, передаёт 26 августа CNN.

Об этом сообщил Дэвид Бет, шериф округа Кеноша. Комендантский час будет действовать с 19:00 по местному времени.

Если погромы будут продолжаться, комендантский час могут продлить и на следующую неделю.

Комментируя ситуацию в Кеноше, глава городской полиции Дэниел Мискинис сообщил о поджогах, мародёрстве и вандализме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Кеноше начались после ранения, полученного чернокожим со стороны полицейских. В ходе беспорядков один из участников убил двух человек, он арестован.

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