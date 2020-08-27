Москва, , 07:15 — REGNUM Правительство Москвы до конца 2020 года организует 20 бизнес-миссий для столичных экспортеров. Об этом, как передаёт 27 августа корреспондент ИА REGNUM, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В общей сложности 20 мероприятий по поддержке в поиске новых клиентов за границей будет организовано для столичных компаний. Из них 12 бизнес-миссий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства организует Московский экспортный центр (МЭЦ). Помимо этого, центр «Моспром» департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы подготовил для средних и крупных промышленных производителей и производителей продукции агропромышленного комплекса еще восемь предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн.

«Перевод бизнес-миссий в онлайн-формат позволил не останавливать работу даже в нынешних условиях. Несмотря на то, что границы многих стран остаются закрытыми, компании из Москвы участвуют в международных переговорах и обсуждают экспортные контракты. Три онлайн-миссии МЭЦ в этом году уже прошли, впереди еще 12», — сказала Сергунина.

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