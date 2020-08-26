Женева, Швейцария, , 22:10 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 210 183 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 23 752 965 человек. Такие данные приводит 26 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что во всём мире за сутки скончались 4588 пациентов с COVID-19, общее количество подтверждённых летальных случаев возросло до 815 038.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 206 382 выявленных инфицированных и 4056 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Лидируют среди стран по распространению инфекции США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР и Перу.