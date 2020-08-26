Тирана, , 22:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в среду, 26 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 887 образцов в стране было зафиксировано ещё 168 случаев заражения коронавирусом.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 8927 случаев заражения коронавирусом. 4633 человека уже излечились от COVID-19. 263 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов.

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По данным министерства, лечение от COVID-19 в стране проходит 4031 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находится 164 человека, 14 из них находятся в тяжелом состоянии и пять подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 39 человек уже излечились от COVID-19 и проходят реабилитацию.

Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (2037), Дуррес (518), Шкодру (298). Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.

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