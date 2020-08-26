Приштина, , 22:03 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 24 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 511 образцов в Косово было выявлено 157 носителей коронавируса. При этом 154 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 840 случаев заражения коронавирусом. 8942 пациента уже здоровы. 492 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3406 человек.

После незначительного спада в Косово вновь увеличилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом, возросла и суточная смертность среди пациентов с COVID-19, при этом уровень тестирования до настоящего момента значительно не увеличился, что связано с недоступной для большинства жителей края стоимостью проведения теста.

С 21 августа право на проведение тестов на коронавирус получили не только частные лаборатории, но и центры семейной медицины. В таких центрах будут проводить серологические тесты на коронавирус (то есть тесты на наличие антител).

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались.

26 августа в Косово вступил в силу закон о борьбе с коронавирусом.

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