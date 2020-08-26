Афины , , 20:46 — REGNUM В Греции за последние сутки было зарегистрировано 293 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 26 августа Национальная организация общественного здравоохранения.

Уточняется, что при этом 22 человека, зараженных коронавирусом, были выявлены при въезде через границу страны.

С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения достигло 9280.

Всего с начала пандемии в Греции умерли 248 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа замглавы правительства РФ Татьяна Голикова сообщила президенту Владимиру Путину, что желание приобрести российскую вакцину от коронавируса выразили уже 27 стран мира.

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