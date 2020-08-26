Казань, , 21:02 — REGNUM В Казанском федеральном университете (КФУ) до 4 сентября проходит заселение иногородних студентов в общежития вуза. В этом году в них примут порядка 14 тыс. обучающихся. Об этом ИА REGNUM 26 августа рассказал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.

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Процесс заселения организован с учетом всех требований по нераспространению коронавирусной инфекции. Для исключения массового скопления людей составили графики заселения студентов. Сотрудникам общежитий и поступившим в вуз рекомендуют использовать защитные маски и перчатки. За старшекурсниками, уехавшими к себе на родину, места в общежитиях сохранятся. Иностранные студенты, оставшиеся в Казани, пройдут медосмотр в поликлинике или медсанчасти КФУ. Для вновь прибывших студентов КФУ из-за рубежа отведут специальные комнаты для двухнедельного карантина. Кроме того, в обсерватор поместят тех обучающихся, у которых выявят признаки заражения коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее 8 тыс. иногородних студентов КФУ, оставшихся в режиме самоизоляции, обеспечили продуктами первой необходимости и бытовой химией.

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