Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Эвакуация полутора миллионов человек рекомендована властями американских штатов Луизиана и Техас из-за урагана «Лаура», передаёт 26 августа CNN.

Порывы ветра «Лауры» к настоящему моменту достигают 55,9 м/с. «Лаура» движется со скоростью 7,1 м/с в северо-западном направлении. Сейчас этот ураган находится в Мексиканском заливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа ожидается, что ураган «Лаура» окажется у побережья Луизианы и Техаса. В этих штатах введён режим ЧП.

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