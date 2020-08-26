Москва, , 20:05 — REGNUM Российский университет дружбы народов РУДН, входящий в проект 5−100 (программа направлена на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. ИА REGNUM) сможет изолировать студентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.

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"В общежитии №15, расположенном по адресу: Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 5, корпус 2, выделено восемь этажей для переселения лиц из остальных корпусов общежитий, имеющих подтвержденный диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией, без клинического проявления заболевания. На указанных этажах обеспечивается режим изоляции заболевших лиц, полностью исключен их контакт с иными проживающими», — подчеркнул Назюта.

В данном общежитии ежедневно двукратно проводится медицинский осмотр заболевших с термометрией. Также им предоставляется трехразовое горячее питание, проводится уборка и дезинфекция помещений согласно рекомендациям Роспотребнадзора, комнаты для размещения заболевших обустроены всем необходимым для проживания на время изоляции. Кроме того, на отдельных трех этажах общежития №15 размещены студенты-медики и ординаторы, которые работают в больницах города Москвы. В случае заболевания последних коронавирусной инфекцией они переселяются на изолированные этажи.

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