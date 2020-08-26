Казань, , 20:56 — REGNUM Предстоящий учебный год в Казанском федеральном университете (КФУ) начнется в гибридном формате. Об этом ИА REGNUM 26 августа заявил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Казанский федеральный университет (КФУ) Kpfu.ru

В аудиториях будут обучаться иностранные студенты, которые находятся на территории РФ, а также российские студенты. Для тех, кто вынужден был остаться у себя на родине из-за закрытых границ, организуют прямые трансляции из аудиторий.

По мнению проректора, такой формат обучения позволит организовать учебный процесс в полном объеме. С марта по июнь 2020 года, когда из-за пандемии учебный процесс перевели на дистант, в университете успешно отработали в формате онлайн.

Таюрский также уточнил, что стоимость обучения в вузе, устанавливаемая Министерством науки и высшего образования России, в новом учебном году не изменится. Вуз, по-прежнему, привлекателен для студентов не только в нашей стране, но и из-за рубежа. Кроме того, Казанский федеральный университет входит в проект «5−100», целью которого является повышение престижного российского высшего образования.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Казанский федеральный университет в связи с распространением коронавируса с 19 марта 2020 года перешел на дистанционное обучение.

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