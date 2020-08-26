Ханты-Мансийск, , 19:55 — REGNUM В Югре с 31 августа 2020 года возобновляется деятельность кафе и образовательных учреждений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Общепит будет работать при заполняемости зала не более 50% мест и расстановке «перегородок» или расстановке столов на расстоянии 1,5−2 м. Массовые мероприятия остаются под запретом. Также разрешена деятельность строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных предприятий при соблюдении антиковидных мер.

С 29 августа жителям Югры разрешили посещать парки, храмы и мечети. Безусловно, требуется соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.