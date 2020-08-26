Якутск, , 19:54 — REGNUM Кандидат медицинских наук, доцент, суперфиналист от Дальневосточного федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» Иван Луцкан назначен главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Иван Луцкан Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей»

Иван Луцкан родился 16 марта 1985 года в Якутске. В 2007 году окончил медицинский институт Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова по специальности «лечебное дело», затем — ординатуру и аспирантуру по специальности: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «государственное и муниципальное управление».

Общий медицинский стаж — 13 лет. Иван Луцкан начинал работать в 1999 году с должности младшего медицинского работника НЦМ-РБ№1 МЗ Республики Саха (Якутия). В 2002 году занял должность младшего медицинского работника Национального центра медицины-Республиканской больницы №3. С 2006 по 2016 год был председателем Якутского регионального отделения Российского Красного Креста. С 2007 по 2009 год — врач-ординатор Института повышения образования врачей Якутского Государственного Университета. С 2008 по 2011 год являлся помощником заместителя Главы г. Якутска, И.о. Главы г. Якутска, главным специалистом Окружной администрации г. Якутска.

С 2012 по 2013 год был заместителем главного врача по ОМР Поликлиники№5.С 2013 по 2016 год работал управляющим Жатайской больницы — Медицинского центра г. Якутска. С 2016 по 2018 год занимал должность первого заместителя министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия). В 2018 году был Министром по делам молодежи и семейной политике РС (Я). До нового назначения с 2019 года работалзаведующим пригородным отделением ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска».С 2007 по настоящее время — старший преподаватель, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова.

Назначение Ивана Луцкана на должность главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы совпало с 95-летием учреждения.

«Наша больница — многопрофильный стационар, оказывающий специализированную помощь в области офтальмологии. Как раз в этот день 95 лет назад — 25 августа 1925 года — был подписан первый приказ о его создании. Если говорить о ближайших планах, в первую очередь займусь оптимизацией работы в условиях коронавирисусной инфекции, так как с учетом снятия определенных ограничений необходимо менять алгоритмы работы. Мы еще остаемся жить в период пандемии COVID-19, и это важно учитывать. Конечно, продолжу внедрение новых методов лечения. Надо отметить, что предыдущий главный врач заложил очень хороший фундамент, и та команда, которая есть в офтальмологической больнице, она очень сплоченная, дружная, нацеленная на результат и внедрение новшеств. И еще одна главная задача связана с цифровизацией здравоохранения. Глава Республики Айсен Николаев — человек новой формации, и он ставит перед руководителями ведомственных учреждений задачу, чтобы Якутия стала передовым цифровым регионом. Естественно, это направление будет активно развиваться. И, конечно, также еще займемся подготовкой кадров, развитием филиальной сети на территории Республики, потому что Якутия — край суровый и самый большой по площади субъект на территории России», — поделился своими планами в новой должности главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан.

Иван Луцкан — отличник здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также отличник молодежной политики региона. Имеет нагрудные знаки «Лидер ЗОЖ», «Надежда Якутии» и ряд наград министерств и ведомств Республики Саха (Якутия) и Российского Красного Креста.

В 2020 году принял участие сразу в двух полуфиналах конкурса «Лидеры России» — в полуфинале специализации «Здравоохранение» стал финалистом трека, в полуфинале от Дальневосточного округа — суперфиналистом основного конкурса.

«В финал по специализации «Здравоохранение» от Республики Саха (Якутия) вышло только два человека — я и Анна Алексеева, заместитель главного врача по экономике и финансам Якутского республиканского наркологического диспансера. Мы попали в топ-100 лучших управленцев страны от здравоохранения. На мой взгляд, этот результат говорит о том, что уровень здравоохранения в подготовке управленческих кадров в далеком субъекте Дальнего Востока, в Якутии, достаточно серьезны», — отметил Иван Луцкан, — В этом году отбор на конкурсе «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» проходил впервые. Считаю, надо продолжать. Потому что все равно в определенных направлениях есть дефицит кадров. Многие думают, если ты врач, то однозначно будешь управленцем. Но это не так. Можно быть хорошим врачом, но не очень хорошим управленцем. И наоборот. В любом случае навыки надо нарабатывать. И конкурс «Лидеры России» помогает в этом — дает возможность для общения с другими лидерами здравоохранения, заставляет несколько иначе посмотреть на проблемы и их решения. Это очень важно в условиях того, что здравоохранение — одна из консервативных сфер нашего общества. Если сейчас не меняться, то, когда еще? И эту возможность нам предлагают в рамках специализаций конкурса «Лидеры России».

Иван Луцкан будет участвовать в суперфинале конкурса «Лидеры России», где из 300 человек выберут 100 лучших управленцев России 2020 года. Суперфинал пройдет 6−7 сентября этого года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего — 300 человек. По результатам суперфинала третьего сезона конкурса «Лидеры России» будут выбраны 100 лучших управленцев страны 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».