Москва, , 20:01 — REGNUM Российский университет дружбы народов (РУДН) в ежедневном режиме будет контролировать состояние здоровья проживающих в общежитиях студентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.

Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) © ИА REGNUM

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"В каждом корпусе общежития ежедневно контролируется состояние здоровья проживающих: проводится термометрия, выявляются лица, имеющие признаки заболевания. Проводится уборка и дезинфекция помещений согласно рекомендациям Роспотребнадзора», — сказал Назюта.

По его словам, лица с повышенной температурой или признаками ОРВИ незамедлительно изолируются в отдельные комнаты. Затем вызывается бригада скорой медицинской помощи, которая принимает решение относительно студента. Госпитализированным лицам оказывается всесторонняя поддержка со стороны университета, их состояние здоровья постоянно контролируется.