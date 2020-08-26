Москва, , 19:50 — REGNUM Российский университет дружбы народов (РУДН), входящий в проект 5−100 (программа направлена на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду — прим. ИА REGNUM), выполнил рекомендации Роспотребнадзора при подготовке к новому учебному году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.

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Он напомнил, что рекомендации Роспортебнадзора включают в себя как подготовку образовательного учреждения к новому учебному году, так и организацию учебного процесса и проживания в общежитиях. В частности, в новом учебном году в целях санитарно-эпидемиологической безопасности в помещениях университета ежедневно будет проводиться влажная уборка и еженедельная генеральная уборка. Помимо этого, не менее четырёх раз в день в вузе будут проводить обработку с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования и другие дезинфекционные мероприятия.

«В зданиях университета в целях обеспечения социальной дистанции нанесена разметка. На входах в учебные корпуса РУДН, в библиотеке, местах общественного питания и в гардеробе с 01.09.2020 обеспечено дежурство волонтеров для контроля соблюдения социального дистанцирования. В холлах зданий университета размещены дозаторы с кожными антисептиками, а также осуществляется постоянный контроль за их наличием», — сказал Назюта.

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