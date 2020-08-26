Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM Иностранным студентам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию, прежде чем их допустят к занятиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

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"Иностранные студенты, въехавшие на территорию России, смогут приступить к очным занятиям после 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в случае предоставления отрицательного результата анализа на COVID-19. На период самоизоляции им предоставляется общежитие университета», — объяснили в Политехе.

Тем же, кто не сумеет попасть в Россию, откроют доступ к электронным учебным материалам, размещенным в электронной информационно-образовательной среде университета.

Для всех студентов с 1 сентября Политех открывает обучение в двух форматах: смешанном и дистанционном.

При смешанном формате все поточные лекции будут обязательно проходить в онлайн-формате, если контингент студентов превышает 100 человек. Видеолекции будут размещать в распределенной системе электронного обучения СПбПУ на порталах институтов (LMS).

При этом практические, лабораторные занятия, семинары, лекции в малых группах будут вести очно в аудиториях.

«Кроме этого, ряд дисциплин в соответствии с расписанием занятий будет традиционно проходить с использованием онлайн-курсов, размещенных на национальной платформе открытого образования (это было предусмотрено учебными планами и до периода пандемии), а также часть лекций (на усмотрение института) в потоках менее 100 человек будет переведена в онлайн-формат. Поточные аудитории будут использованы для небольших групп с рассадкой обучающихся на расстоянии», — объяснили в вузе.

В отдельных случаях, где это возможно, например, при обучении в магистратуре, занятия будут в основном проходить в одной и той же аудитории, чтобы студенты лишний раз не перемещались по кампусу. В каком формате будет проходить та или иная дисциплина, можно будет увидеть в электронном расписании занятий.

При обучении в дистанционном формате студенты смогут прийти в кампус университета с соблюдением всех мер предосторожности против COVID-19, например, для очных консультаций.

Смешанный формат организован для очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры всех институтов, кроме студентов Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, для 2−5 курсов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, и 2 курса магистратуры очной формы обучения.

В смешанном формате будут учиться первокурсники магистратуры Института передовых производственных технологий по программе «Технологическое лидерство и предпринимательство», а также обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по основным образовательным программам среднего профессионального образования, общего среднего образования, по программам дополнительного образования, включая программы довузовской подготовки иностранных граждан.

На дистанционку перейдут студенты очно-заочной и заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, учебные группы 1 курса с исключительно иностранным контингентом по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры всех форм обучения, студенты ИПМЭиТ 2−5 курсов по программам бакалавриата и специалитета и 2 курса очной магистратуры, а также студенты 1 курса магистратуры ИППТ по программе «Технологическое лидерство и предпринимательство».

СПбПУ расположен в центре Петербурга, среди технических вузов России занимает ведущие позиции. В 2010 году Политех получил статус национального исследовательского университета. Он также участвует в Программе повышения конкурентоспособности главных российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5−100−2020) на 2020 год.

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