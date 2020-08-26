Курск, , 19:34 — REGNUM В Курскую область первая партия вакцины от коронавируса прибудет к октябрю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Первая партия вакцины составит около 3,8 тысячи доз.

«Вакцинация от коронавируса будет носить исключительно добровольный характер и будет бесплатной. Медицинским работникам всем рекомендую привиться. Регион готов к приему вакцины, ведем работу с производителями», — рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Мобильное холодильное оборудование для хранения вакцины поступило в лабораторию областного кожвендиспансера. На складе у производителя вакцина хранится при температуре — 60 °C, для транспортировки достаточно режима в — 18 °C.

«Эти пять холодильников будут использоваться на мобильных комплексах, так мы сможем доставлять вакцину для иммунизации населения в районах региона. Еще два стационарных холодильника для хранения получим в ближайшее время», — рассказал главный врач кожвендиспансера Михаил Лукашов.

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