Курск, 26 августа 2020, 19:34 — REGNUM В Курскую область первая партия вакцины от коронавируса прибудет к октябрю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Первая партия вакцины составит около 3,8 тысячи доз.
Мобильное холодильное оборудование для хранения вакцины поступило в лабораторию областного кожвендиспансера. На складе у производителя вакцина хранится при температуре — 60 °C, для транспортировки достаточно режима в — 18 °C.
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