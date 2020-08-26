Москва, , 19:17 — REGNUM В РУДН не могут пока дать ответ относительно формата и планов проведения вузовской олимпиады, редусматривающей льготы для поступающих. Об этом 26 августа ИА REGNUM заявила начальник Управления довузовской подготовки РУДН Ирина Барышева.

«Проведение вузовских олимпиад и их формат будет зависеть от эпидемиологической обстановке в регионе», — уточнила она.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса весной 2020 года заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников решением Минпросвещения РФ был отменен. А многие вузовские олимпиады прошли в дистанционном формате с системой прокторинга.