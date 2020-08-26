Калуга, 26 августа 2020, 19:07 — REGNUM В среду, 26 августа, на платформе всероссийского форума «Рубеж 2020» прошла встреча участников с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Общение прошло в формате видеоконференции.
Сергей Кириенко начал диалог с того, что поблагодарил команду «Молодёжки ОНФ» за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС.
В рамках всероссийской акции «Мы вместе» участники «Молодёжки ОНФ» обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решить бытовые проблемы. Оперативные группы совместно с врачами готовили обсервации по всей стране, обеспечивали медперсонал «красной зоны» горячи питанием и СИЗами, довозили врачей до работы и домой после ночной смены. Сегодня сводные отряды «Молодёжки ОНФ» продолжают работать в Иркутской области. В районах, наиболее пострадавших от наводнения 2019 года, ребята оказывают населению физическую и юридическую помощь, расчищают территорию г. Тулун от аварийных построек. В Норильске участники команды участвуют в работе по ликвидации последствий разлива нефти.
Когда в России началось распространение коронавирусной инфекции, население всего мира разделилось на две группы: тех, кто осознавал опасность COVID-19 и соблюдал все меры безопасности и тех, кто не верил в существование вируса и угрозу заражения. Участники форума спросили, как принимать решения в подобного рода сложных ситуациях, когда от правильности выбранного курса зависят судьбы многих людей.
Участница команды из Омской области Анастасия Ерахтина спросила Сергея Кириенко, как сделать так, чтобы муниципальные власти видели в общественниках не порицателей, а союзников. В период пандемии региональная команда взяла под шефство небольшое село Никитино, где не было продуктового магазина. Люди оказались в продовольственной изоляции. Участники «Молодёжки ОНФ» еженедельно доставляли местным жителям продукты, лекарства и вещи первой необходимости, одновременно пытаясь решить вопрос с открытием торговой точки.
В завершение встречи первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что команда «Молодёжки ОНФ» — это пример людей с активной жизненной позицией, которые не просто выявляют проблемы, а помогают оперативно их решить. Он пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.
Напомним, всероссийский командообразующий форум «Рубеж 2020» проходит в Калужской области 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек из всех регионов страны.