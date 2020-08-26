Оренбург, , 19:04 — REGNUM В Оренбургской области за вымогательство крупных денежных средств задержаны четверо мужчин в возрасте от 28 до 38 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Группе вменяют один их эпизодов: у местного предпринимателя злоумышленники вымогали 2 млн рублей. По данным полиции, группа мужчин при вымогательстве денег запугивала своих жертв, избивала и угрожала оружием.

Мужчин обвиняют в разбое и вымогательстве. Проводятся следственные действия на изобличение всех участников группы и по доказыванию новых эпизодов преступной деятельности.