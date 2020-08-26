Киев, , 19:00 — REGNUM Правительство Украины продлило действие карантина в его нынешней модели до 31 октября.

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Соответствующее решение было принято сегодня, 26 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что речь идет об «адаптивном карантине», который позволяет власти «держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью». Соответственно, ограничения и зонирование по цветам будут действовать на Украине как минимум до 1 ноября.

Вместе с тем Шмыгаль заявил, что увеличение заболеваемости в последние недели заставляет правительство действовать более решительно и ужесточить ограничения даже для условной «зеленой зоны».

«Эпидрасследования показывают, за счет чего рост заболеваемости… так что предлагается усилить ограничения на зеленом уровне — запретить проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений общественного питания с организацией досуга, запрет концертов», — сообщил глава минздрава Максим Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 августа на Украине работает новая модель карантина, в рамках которой страну поделили на четыре условные зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. «Красная» зона предполагает максимально жесткие карантинные ограничения — запрет работы общественного транспорта, учебных заведений, магазинов, кафе и пр. Впрочем, до сих пор ни один населенный пункт страны, который попадал в августе в «красную зону», не подчинялся решению правительства.