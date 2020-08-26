Челябинск, , 18:59 — REGNUM В Челябинске двое местных жителей отправлены под суд за разбойное нападение на проходящего мимо человека. Преступление было совершено в Тракторозаводском районе 31 марта, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что в утренний час эти пьяные граждане находились на остановке общественного транспорта возле дома № 10 по улице Зальцмана. Они увидели прохожего, при котором была сумка, напали на человека, избили и сорвали сумку с плеча.

Размер ущерба составил примерно 10 тыс. рублей. Ранее обвиняемые были судимы в том числе за преступления против собственности. Дело рассмотрит Тракторозаводский райсуд.