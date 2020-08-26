Вологда, , 18:51 — REGNUM Власти Вологодской области решили ослабить режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Аквапарк

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с 27 августа в области откроют двери кинотеатры, театры, дома культуры и аквапарки.

«Спортивные мероприятия могут проводиться с участием зрителей, но их число ограничено. Для закрытых помещений максимальная загрузка составляет 25%, для открытых — 50%. Соблюдение всех требований Роспотребнадзора по организации работы учреждений и на мероприятиях обязательно», — сообщили в правительстве.

Режим повышенной готовности продлевается по 14 сентября включительно в связи с высоким коэффициентом распространения инфекции — 0,98.

Напомним, в Вологодской области на лечении с COVID-19 находятся 432 человека.