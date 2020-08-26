Тюмень, , 18:51 — REGNUM В Тюменскую область поступили вакцины от гриппа «Флю-М» и «Совигрипп». Первая партия для взрослых составила 340 тыс. доз, или 65% от заявленного количества, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Вакцинация Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Обе вакцины имеют один состав, отмечают в ведомстве. На сегодняшний день для вакцинации в Тюменской области заявлено 523 тысячи доз вакцины для взрослых и 176 тысяч — для детей.

Кампания по вакцинации от гриппа планируется в регионе к окончанию 1 ноября. В первую очередь прививку от гриппа сделают детям, студентам, пенсионерам и беременным женщинам.