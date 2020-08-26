Вашингтон, , 18:46 — REGNUM США не признают результаты испытаний вакцины против коронавируса, созданной в России, заявил 26 августа глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью изданию Politico.

По его словам, США намерены соблюдать свои стандарты контроля качества лекарств.

«Мы не признаем иностранные испытания, сделанные в России… Российские испытания… я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал Медоуз.

При этом он добавил, что Белый дом намерен «не обходить правила».

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Вакцина разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

На данный момент Россия получила заявки более чем из 20 стран на приобретение не менее миллиарда доз этой вакцины от коронавируса.

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