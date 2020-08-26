Миасс, Челябинская область, , 18:38 — REGNUM В Миассе Челябинской области окончено расследование уголовного дела по факту причинения двухлетнему мальчику по неосторожности тяжкого вреда. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Открытое окно

Обвиняемой является 30-летняя мать ребёнка. Следователи полагают, что 23 июня она не уследила за сыном. В итоге он выпал из окно шестого этажа.

Женщина в этот момент была пьяной. Ребёнок получил тяжёлые травмы и сейчас восстанавливается. А женщину ждёт суд. Материалы уголовного дела уже переданы в судебную инстанцию.