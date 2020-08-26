Майкоп, , 18:43 — REGNUM Суд в Майкопе вынес обвинительный приговор 16-летнему местному жителю, который готовил нападение на школу. Наказание подросток будет отбывать в воспитательной колонии, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Теракт в школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что учащийся одной из школ Майкопа готовился к убийству неограниченного круга лиц в учебном заведении. Он нашел и приобрел предметы, которые планировал использовать в качестве взрывного устройства. Однако в ходе приготовления к преступлениям подростка задержали сотрудники управления ФСБ России по Адыгее.

Фигурант признан виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатого вещества и взрывного устройства. Майкопский городской суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор в законную силу еще не вступил.