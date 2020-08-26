Бишкек, , 18:23 — REGNUM В Киргизии за последние сутки зарегистрировано 113 новых случаев коронавируса, в том числе в столице республики — 42. Об этом сегодня, 26 августа, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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За сутки признаны излечившимися 292 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. По-прежнему в больницах проходят курс лечения от коронавирусной инфекции 925 киргизстанцев, а еще 4 635 — лечатся дома.

За минувшие сутки в Киргизии зафиксирован один летальный исход от коронавируса.

Всего с момента объявления пандемии в республике зарегистрировано 43 358 случаев коронавируса. За этот период 37 217 киргизстанцев, у которых подтвердился диагноз «COVID-19», излечились. Также, согласно официальным данным, от коронавируса в Киргизии умерли 1 058 человек.