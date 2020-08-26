Тюмень, , 18:22 — REGNUM В Тюменской области выход на третий этап снятия ограничений по коронавирусу не привёл к росту заболеваемости. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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При этом случаи заражения коронавирусом выявляются во всех муниципалитетах. Наибольшее количество положительных тестов на SARS-CoV-2 выявлено в Тюмени, на втором месте — Тюменский район, на третьем — Тобольск.

С начала пандемии в Тюменской области выявлено 7528 случаев заражения коронавирусом, 49 из них — за последние сутки. Показатель заболеваемости — 495,6 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.