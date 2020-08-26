Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM В Петербурге мирно завершилась акция протеста против задержек зарплаты, устроенная 26 августа рабочими-метростроевцами. Напомним, утром в среду они отказались подниматься из шахты на Ленинском проспекте, требуя выплаты денег за летние месяцы.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), который является заказчиком строительства петербургской подземки, в настоящее время «бригада ООО «Метроподземстрой» завершила смену и разошлась по домам».

Ранее днем генеральный директор ОАО «Метрострой» (генподрядчик строительства метро), экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин встретился с рабочими ООО «Метроподземстрой» (субродрядчик) и пообещал, что зарплата для них поступит в ближайшее время.

Он объяснил, что что задержка носит технический характер, и после проверки службы судебных приставов деньги будут зачислены на счета организации. Поступление средств проконтролирует КРТИ.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в «Метрострое», «для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всего состава сотрудников — это 264 человека — в филиал ОАО «Метрострой» — ГСУ, где уже не будет задержек по заработной плате».

В самом «Метрострое» задолженности по выплате заработной платы ликвидированы еще в феврале 2020 года.

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