Москва, , 18:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным обеспечить рост качества жизни на Дальнем Востоке и остановить отток населения из этих регионов. Об этом он заявил 26 августа на совещании президента РФ с членами правительства.

Дальний Восток Minvostokrazvitia.ru

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Мишустин рассказал о мерах, которые правительство предлагает предпринять для развития федерального округа.

«Территория Дальнего Востока занимает почти половину нашей страны. В большинстве из почти 2 тыс. населённых пунктов округа живёт не более 5 тыс. человек. И к каждому городу и посёлку в национальной программе были прописаны критерии: где нужно строить спорткомплекс, а где спортплощадку, где нужна районная больница, где ФАП. Важно создать комфортные условия жизни на Дальнем Востоке и обеспечить рост показателей качества жизни населения и экономики до среднероссийского уровня, остановить отток населения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации.

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