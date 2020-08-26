Ставрополь, , 18:44 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против местного жителя, который взял в заложники свою маленькую дочь и требовал деньги за ее освобождение. Подозреваемый арестован, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днем 9 августа текущего года жительница станицы Староизобильной сообщила в полицию, что ее восьмимесячная дочь находится в опасности. Женщина рассказала, что 28-летний сожитель в ходе конфликта выгнал ее на улицу, заперся в доме и грозится зарезать себя и их дочь. От прибывших на место сотрудников органов внутренних дел злоумышленник за освобождение девочки потребовал 70 тыс. рублей.

«Выбрав подходящий момент, прибывший вместе с подчиненными начальник полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Сергей Пернакий через окно проник в дом, обезвредил злоумышленника, освободил девочку и передал ее матери», — сказано в сообщении.

Сегодня руководитель краевого следственного управления Игорь Иванов вручил Пернакию за освобождение ребенка благодарственное письмо и памятные сувениры.