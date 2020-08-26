Реутов, Московская область, , 18:11 — REGNUM Обучение в школах подмосковного Реутова с 1 сентября будет проходить в офлайн-режиме. Об этом 26 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Новый учебный год начнется в традиционном очном формате, но с соблюдением рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором совместно с Министерством просвещения РФ в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Так, утром детям обязательно будут измерять температуру. Также предусмотрено разделение потоков обучающихся и регулярная дезинфекция помещений.

Напомним, что в муниципалитете функционируют 11 средних общеобразовательных учреждений, в том числе одна частная школа.