Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал опрос об оформлении главного ледового городка в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ледовый городок в Екатеринбурге в 2019-2020 гг. Алексей Колчин © ИА REGNUM

Горожанам предложили три тематики: 130 лет со дня рождения писателя Александра Волкова (автора «Волшебника изумрудного города»), 220 лет со дня рождения автора первого русского словаря Владимира Даля, а также сюжет «Чудо Нового года и Рождества».

Жители могут предложить и свой вариант. Голосование продлится по 10 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году главный ледовый городок принял более 650 тысяч человек.

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