Краснодар, 26 августа 2020, 18:04 — REGNUM Крупный природный пожар в Анапе Краснодарского края между населенными пунктами Большой и Малый Утриш, ликвидирован, об этом 26 августа сообщили в МЧС России.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в районе заповденика Утриш в Анапе тушили более двух суток, были задействованы катера, три вертолета и самолета — работа по ликвидации огня осложнялась сильным ветром и сложным ландшафтом. По факту пожара полиция возбудила уголовное дело.
Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в районе Утриша ликвидируем сегодня – губернатор Кубани