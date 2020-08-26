Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Адвокаты Марины Кохал — жены умершего при загадочных обстоятельствах рэпера Картрайта — не смогли добиться изменения ей меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Об этом 26 августа сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Марина Кохал участвует в заседании из СИЗО вместе с адвокатом Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, 36-летняя Марина Кохал подозревается в убийстве своего 31-летнего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под творческим псевдонимом Энди Картрайт. По версии следствия, женщина неустановленным способом убила мужа по мотивам ревности в квартире на Невском проспекте, а чтобы скрыть это, расчленила тело супруга на мелкие части.

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В начале августа женщина была арестована и отправлена в СИЗО, в настоящее время следователи ждут результатов экспертиз, которые затруднены из-за состояния останков умершего.

Во время рассмотрения апелляции защиты Кохал один из ее адвокатов — Сергей Лукьянов — завил, что показания его подзащитная давала под давлением следствия. Он отметил, что к женщине в камеру СИЗО без присутствия адвоката приходил следователь, который допросил ее и настаивал на признании.

Суд поручил государственному обвинителю разобраться в этом, однако решил, что обвиняемая должна остаться под стражей.

Добавим, что впервые в судебной практике Петербурга адвокаты обвиняемой находились не только в зале суда, но и в СИЗО-5 вместе со своей подзащитной, принимая участие в судебном заседании по видеосвязи.

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