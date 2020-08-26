Москва, , 17:59 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса является безопасной для испытуемых. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он напомнил, что препарат успешно прошёл уже две стадии клинических исследований. При этом у пациентов появились антитела, а саму вакцину организм воспринял, как обычную прививку.

«Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса», — написал Собянин.

В заключение мэр столицы призвал граждан старше 18 лет, не болевших коронавирусом отправить заявку на участие в исследовании.