Новосибирск, , 17:54 — REGNUM Больше трехсот новосибирских семей в военном городке Шиловского гарнизона живут фактически отрезанные от цивилизации. Об этом сообщил заместитель главного редактора газета «Завтра» Владислав Шурыгин.

«По разбитой дороге могут ездить только танки. Вода из кранов идёт цвета томатного сока — ни пить, ни мыться невозможно. Железо. Гарнизон живёт на привозной воде — каждый привозит сам себе. Детский сад уже четыре года закрыт. Его сохраняют от разорения несколько энтузиастов, надеющихся, что у власти всё же что-то прояснится в голове. Детей возят в соседние посёлки, за пять километров и ещё два километра пешком. С маленькими детьми. На ремонт школы (третий этаж бывшей казармы) местная администрация выделила аж целых 13 тысяч рублей. Ремонта в школе не было 20 лет. И она тоже держится только на энтузиазме педагогического коллектива», — написал на своей странице в Facebook Владислав Шурыгин.

Он также добавил, что жилой фонд «так обветшал, что офицерские ДОСы больше похожи на цыганские шалманы», а «управляющие компании меняются как в калейдоскопе, едва успев содрать с жителей очередные «задолженности», понять происхождение которых невозможно».

Напомним, что ранее ИА REGNUM писало, что около сотни детей военных остались без детского сада — дошкольное учреждение в 2016 году закрыли согласно приказу командующего Центральным округом. Тогда отмечалось, что передача детского сада в военном городке Шиловского гарнизона на баланс муниципалитета не рассматривалась.

Читайте также: В Новосибирске дети военных остались без детского сада