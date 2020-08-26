Москва, , 17:57 — REGNUM Пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса в Москве продолжится шесть месяцев. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

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По его словам, каждая заявка на участие в исследовании со стороны москвичей будет тщательно изучена экспертами. Участников отберут по медицинским показателям. Исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. При этом финансироваться эти исследования будут из средств столичного бюджета.

«В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий. Мы также создали специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела», — написал Собянин.

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