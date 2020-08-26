Реутов, Московская область, , 17:48 — REGNUM В школах подмосковного Реутова с 1 сентября вводится кабинетная система. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Об этом заявил начальник управления образования городского округа Реутов Иван Гетман, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Исключение составят только предметы, где требуется оборудование, например, физика, химия или технология.

Напомним, что соответствующие рекомендации были даны Роспотребнадзором из-за сохранения риска распространения коронавируса в России.