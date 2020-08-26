Лампедуза , Италия, , 17:46 — REGNUM Группа нелегальных мигрантов в среду, 26 августа, пыталась совершить очередной побег из центра по приёму на итальянском острове Лампедуза, передают местные СМИ.

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В этот раз, однако, побег не удался — его предотвратили карабинеры. Позже «постояльцев» центра, как и предполагалось, перевезли на специальный выделенный для этих целей корабль для прохождения двухнедельного карантина.

В настоящее время на корабле находятся 273 мигранта, 60 из них сдали тест на коронавирус с положительным результатом.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.