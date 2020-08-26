Москва, , 17:45 — REGNUM Во всех школах 2 сентября будет проведён Всероссийский открытый урок здоровья. Об этом 26 августа сообщил министр просвещенияСергей Кравцовна совещании президента Владимира Путина с правительством.

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По его словам, мероприятие будет организовано Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором.

Кравцов также рассказал, что во всех школах будут размещены наглядные информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции, подготовленные совместно с Минздравом.

Таким образом, отметил он, система образования в целом готова к очному началу учебного года с 1 сентября с учётом всех требований Роспотребнадзора.

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