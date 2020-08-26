Реутов, Московская область, , 17:44 — REGNUM В школах подмосковного Реутова учителям рекомендовано носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальным сотрудникам — в течение всего рабочего дня. Об этом заявил начальник управления образования городского округа Реутов Иван Гетман, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, дети могут носить маски по желанию.

«Для нужд каждого класса закуплены средства индивидуальной защиты, санитайзеры, спецприборы для обеззараживания воздуха», — уточнил Гетман.